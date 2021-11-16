В Москве осудили виновницу ДТП, в котором погибли дети из Череповецкого района

16.11.2021 [Происшествия]

В Москве суд вынес приговор Валерии Башкировой, признанной виновной в нарушении ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую прокуратуру.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев», — сообщили изданию в ведомстве.

С осуждённой также взыскали четыре миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Как newsVO сообщал ранее, трагедия произошла на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево днём 16 июля. Две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу с двумя детьми четырёх и пяти лет и 9-месячной девочкой в коляске. 18-летняя Башкирова за рулём «Мазды» наехала на пострадавших. В результате старшие дети скончались в больнице. Пятилетний погибший приехал в Москву с родителями и бабушкой на свадьбу родственницы. Четырёхлетний пострадавший — его двоюродный брат. Их похоронили в деревне Коротово Череповецкого района.

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Тэги: ДТП, гибель детей
фото ТАСС

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