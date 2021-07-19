Пятилетний мальчик, погибший в ДТП в Москве, приехал с родителями из Череповца

19.07.2021 [Происшествия]

Пятилетний мальчик, погибший в результате ДТП в Москве, приехал из Череповца, сообщает mk.ru

Трагедия произошла на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу с двумя детьми четырёх и пяти лет и 9-месячной девочкой в коляске. 18-летняя девушка за рулём «Мазды» наехала на пострадавших. В результате старшие дети скончались в больнице. За жизнь младенца борются врачи.

По данным МК, мальчик приехал в Москву с родителями и бабушкой и на свадьбу родственницы.

Тэги: ДТП с ребенком, погибли люди
фото прокуратуры Москвы

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