ФСБ и полицейские пресекли деятельность преступной группы по легализации мигрантов

Сотрудники ФСБ и полицейские задержали участников преступной группы, подозреваемых в организации незаконной легализации иностранных граждан.

«Подозреваемые изготавливали для них поддельные миграционные документы, а также вовлекали в незаконные схемы россиян, которые за вознаграждение в размере до 50 тысяч рублей оформляли с иностранцами временные браки или регистрировали их в качестве отцов своих детей. После этого приезжие могли воспользоваться возможностью получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или оформить гражданство нашей страны в упрощенном порядке», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники действовали, в том числе в Вологодской области. По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее newsVO сообщал, что в Вологде суд расторг фиктивный брак местной жительницы с гражданином Таджикистана. Она согласилась выйти за него замуж за 15 тысяч рублей.