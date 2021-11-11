Суд расторг фиктивный брак вологжанки с иностранцем

В Вологде суд рассмотрел иск городской прокуратуры о признании недействительным брака местной жительницы с иностранцем.

Проверка показала, что гражданин Таджикистана женился на жительнице Вологды с целью получения права на проживание в РФ. За эту услугу мужчина заплатил фиктивной супруге 15 тысяч рублей.

«В ходе рассмотрения гражданского дела и исследования доказательств суд пришел к выводу о фиктивности заключенного брака и в полном объеме удовлетворил требования прокурора о признании его недействительным», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.