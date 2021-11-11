Суд расторг фиктивный брак вологжанки с иностранцем

11.11.2021 [Происшествия]

В Вологде суд рассмотрел иск городской прокуратуры о признании недействительным брака местной жительницы с иностранцем.

Проверка показала, что гражданин Таджикистана женился на жительнице Вологды с целью получения права на проживание в РФ. За эту услугу мужчина заплатил фиктивной супруге 15 тысяч рублей.

«В ходе рассмотрения гражданского дела и исследования доказательств суд пришел к выводу о фиктивности заключенного брака и в полном объеме удовлетворил требования прокурора о признании его недействительным», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: фиктивный брак

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 389 человек за сутки
Корпоративные симкарты могут заблокировать 1 декабря
О врачах-антипрививочниках будут сообщать в следственные органы
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года

Похожие новости

В Великом Устюге брак россиянки и жителя республики Таджикистан расторгли через суд

Это был фиктивный союз для получения вида на жительство

10710
0

В Череповецком районе суд признал фиктивным брак местной жительницы и азербайджанца

Гражданин Азербайджана женился на череповчанке только для того, чтобы получить законное право жить и работать в России

1711
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Генпрокуратура потребовала ликвидации «Международного мемориала»
Вологодские антимонопольщики нашли нарушения при проведении аукциона на строительство стадиона «Витязь»
19-летняя девушка подозревается в организации подпольного казино в Вологде
Область планирует потратить 1 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии
Суд расторг фиктивный брак вологжанки с иностранцем
Правительство готовит законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах
Главный тренер «Северстали» будет консультировать сборную России по хоккею
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5213
0
11.11.2021 [БлогоVO]

В этом сезоне в Крохино побывали более 80 добровольцев

243
0
11.11.2021 [Обзор Прессы]

«Просишь пациента подвигать ногами — и в эту секунду все решается». Нейрохирург Алексей Кащеев

380
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика