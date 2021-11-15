В Тотьме двоих подростков будут судить за кражи и угон

15.11.2021 [Происшествия]

В Тотьме завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего и 17-летнего местных жителей, обвиняемых в серии краж и угоне.

По версии следствия, в конце марта 2021 года обвиняемые украли из барсетки, оставленной в незапертом автомобиле, две тысячи рублей и паспорт владельца. Спустя несколько дней, в апреле, они угнали ВАЗ-21053. Машина также была не заперта.

«Кроме того, в конце месяца 15-летний обвиняемый продолжил противоправную деятельность и похитил из незапертого легкового автомобиля магнитолу, аккумулятор и инструменты, общей стоимостью 1,8 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Родственники юношей возместили потерпевшим ущерб. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее newsVO сообщал, что в Никольском районе двое подростков вынули двигатель из чужой машины, чтобы сдать его в металлолом.

Тэги: кража. подростки, угон
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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