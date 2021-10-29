В Никольском районе двое подростков вынули двигатель из чужой машины, чтобы сдать его в металлолом

В Никольском районе полицейские раскрыли кражу из гаража местного жителя.

Потерпевший рассказал, что кто-то вынул двигатель из машины, стоявшей в гараже, и похитил другие запчасти и инструменты. Он оценил ущерб в пять тысяч рублей.

Подозреваемыми в хищении оказались 14-летний и 15-летний подростки. Они сознались в содеянном.

«Накануне один из них предложил сходить в гараж к одному из жителей города, взять металлолом и сдать его в пункт приема металла, а вырученные деньги поделить. Так как гараж был без дверей, несовершеннолетние без труда в него проникли. Осмотрев все машины, они нашли автомобильный двигатель, различные металлические запчасти и инструменты», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемые также пояснили, что вывезли украденное на тачке в поле и прикрыли травой. Всё похищенное изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. За кражу группой лиц по предварительному сговору подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.