В Никольском районе двое подростков вынули двигатель из чужой машины, чтобы сдать его в металлолом

29.10.2021 [Происшествия]

В Никольском районе полицейские раскрыли кражу из гаража местного жителя.

Потерпевший рассказал, что кто-то вынул двигатель из машины, стоявшей в гараже, и похитил другие запчасти и инструменты. Он оценил ущерб в пять тысяч рублей.

Подозреваемыми в хищении оказались 14-летний и 15-летний подростки. Они сознались в содеянном.

«Накануне один из них предложил сходить в гараж к одному из жителей города, взять металлолом и сдать его в пункт приема металла, а вырученные деньги поделить. Так как гараж был без дверей, несовершеннолетние без труда в него проникли. Осмотрев все машины, они нашли автомобильный двигатель, различные металлические запчасти и инструменты», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемые также пояснили, что вывезли украденное на тачке в поле и прикрыли травой. Всё похищенное изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. За кражу группой лиц по предварительному сговору подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража. подростки, гаражные воры
Фото пресс-службы областного УМВД

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