В Роспотребнадзоре рассказали, как купить авто, и не попасться в руки мошенников

Роспотребнадзор в связи с ростом количества обращений граждан, столкнувшихся с обманом и навязыванием дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах, написал рекомендации по выбору авто. В ведомстве советуют обращать внимание на несколько ключевых моментов при покупке авто.

Напомним, ранее NewsVO сообщал, что жительнице Вологды вместе с машиной продали книгу "Комментарии к семейному кодексу" за 38 тысяч рублей. Деньги вернуть женщина не смогла. Книга считается невозвратным товаром.

Типичные нарушения, в которых замечены автосалоны, это недостоверная стоимость автомобиля в рекламе и при обращении по телефонам. Обычно ее занижают при привлечении клиентов непосредственно в автосалон. Еще до показа автомобиля или заключения договора-купли продажи продавец настаивает на подписании предварительного договора с передачей первоначального взноса, а в договоре содержатся условия об удержании всей суммы указанного взноса или его части. При заключении договора купли-продажи автомобиля за счет кредитных средств клиентам предоставляется недостоверная информация о размере процентной ставки - обычно заниженная. В дополнение к автомобилю также салоны навязывают другие товары и услуги.

Что бы избежать обмана и навязывания услуг Роспотребнадзор советует покупателям авто:

- внимательно исследовать отзывы о компаниях-продавцах автомобилей; - учитывать уполномочен ли автосалон официальным дилером на продажу автомобилей той или иной марки (с информацией по указанному вопросу можно ознакомиться на сайтах официальных дилеров); - выбрав автосалон с хорошей репутацией, проверить какая информация указана на его сайте. Обязательное условие для продавцов авто, чтобы на сайте была указана информация о наименовании продавца, месте его нахождения (адресе), режиме работы. Также следует изучить объем дополнительной информации, которая для удобства покупателя должна включать в себя контактные телефоны продавца и адрес его электронной почты, образцы типовых договоров, информацию о гарантийных обязательствах, стоимости автомобилей, наличии в продаже конкретных транспортных средств с определенной комплектацией и т.п.; - с осторожностью стоит относиться к предложениям продажи автомобилей по цене ниже рыночной, при этом не надо стесняться просить продавца направить на электронную почту проект договора купли-продажи, а также информацию о цене и характеристиках интересующей Вас марки автомобиля для предварительного ознакомления; - при покупке подержанного автомобиля необходимо проверить историю машины самостоятельно воспользовавшись информацией, расположенной на официальном сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения в разделе «Проверка автомобиля»; - Договор надо читать не спеша, каждый пункт внимательно, особенно то, что написано мелким шрифтом. В договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата, если Вы откажетесь от покупки по вине продавца, а также полное описание модификации модели (должна соответствовать заводской комплектации); подписывайте тот договор, который только что прочли, если менеджер унес документ, а затем вернул, придется перечитать снова, чтобы уберечь себя от недобросовестных действий персонала; - Всегда требуйте чек. Платить лучше банковской картой, так как банки сохраняют историю платежей. - Перед тем как забрать машину, нужно ее осмотреть на наличие дефектов – царапин, вмятин и др. Еще один важный аспект – сверка номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN с договорными условиями, проверка комплектности, контроль уровня технических жидкостей. Обязательно проверьте, работает ли освещение, дополнительное оборудование. Если авто, которое Вы выбрали, находится под открытым небом, то перед осмотром можно попросить помыть машину, так Вы не пропустите дефекты; - подписывайте акт приема-передачи автомобиля, только после тщательного осмотра.

Лучше отказаться от покупки авто, если салон осуществляет продажу автомобилей только за в кредит, при этом заявлена слишком низкая цена транспортного средства. Если просят аванс до показа авто. Если в офисе отсутствуют документы на машину и сведения о продавце. не стоит доверять салонам, которые открылись на днях. Можно столкнуться с магазином-однодневкой. Проверить давно ли на рынке магазин можно на официальном сайте онлайн-сервиса ФНС России по адресу.

Поводом написать жалобу на автосалон может быть несоответствие фактической цены в договоре и заявленной в рекламе или на сайте; несоответствие комплектации автомобиля; отказ вернуть покупателю внесенный аванс; навязывание дополнительных товаров, работ, услуг; продажа подержанного авто, прошедшего «предпродажную подготовку» под видом нового и др.

Пожаловаться на противозаконные действия автосалона можно - к производителю или в уполномоченную им организацию Прежде всего, в случае, если потребители столкнулись с ситуацией ущемления своих прав, в том числе имущественных, т.е. понесли незапланированные расходы, были лишены возможности отказа от оплаты ненужных опций (в том числе дополнительных товаров, работ, услуг) рекомендуем обращаться к виновному лицу (в данном случае - к продавцу товара) с соответствующей претензией. - в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Одной из функций Роспотребнадзора является защита прав потребителей и контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли. К обращению необходимо приложить документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом. - в суд Чтобы взыскать с продавца компенсацию морального вреда или возместить ущерб, можно также обратиться в суд с исковым заявлением. - в органы внутренних дел Если вы стали жертвой мошенничества следует немедленно обращаться в полицию с соответствующим заявлениям. Требования к порядку подачи заявления и его форме изложены в статье 12 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

Роспотребнадзор обращает особое внимание на тот факт, что навязывание дополнительных товаров и услуг статьей 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещено.

Компания, виновная в нарушении одного из основополагающих прав потребителей на свободный выбор услуг, должна возместить потребителю все убытки, включая цену навязанных товаров или услуг. Указанные недобросовестные действия могут быть основанием для проведения административного расследования, а в случае получения массовых жалоб – предметом группового иска со стороны Роспотребнадзора в защиту пострадавших потребителей.