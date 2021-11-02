Жажда наживы: жительнице Вологды в автосалоне вместе со страховкой продали книгу за 38 тысяч рублей

Наталья Рюмина

Жительница Вологды Светлана Соколова (ФИО изменены в соответствии с законом о СМИ) 28 августа этого года решила купить подержанный автомобиль. Чтобы не попасть в руки недобросовестных продавцов, она пошла покупать машину в автосалоне. Выбор пал на автосалон «Марка».

Там женщине приглянулся темно-коричневый Renault Kaptur за 1 млн 89 тысяч рублей. Часть денег у женщины была на руках. Часть пришлось оформлять в кредит.

В автосалоне женщине пояснили, что оформляя кредит именно через автосалон, и, продав свой автомобиль автосалону, можно получить скидку на новую машину. Общая сумма скидки составила 40 тысяч рублей.

Золотая книга

При оформлении кредита сотрудница кредитного отдела заверила, что обязательным условием получения кредита является оформление двух страховок. Первая — это подключение к программе гарантии «50/50 стандарт плюс» по опционному договору за 10 000 руб. Вторая — это подключение к программе обслуживания «I-Car Techno», по которой Светлана, получит помощь, в случае неприятных ситуаций, произошедших с машиной. Для этого женщине предложили купить карту «I-Car on Road» за 40 тысяч рублей. Карта приобреталась в салоне по заявлению-оферте. А основной договор надо было искать на сайте организации, которая предлагает программу.

В автосалоне Светлане понравились условия гарантии. Она получила на руки сертификат по программе «50/50 стандарт плюс». Согласно ему владелец авто вправе пользоваться услугами с 28 августа 2021 по 27 августа 2022 года. В них входит оплата половины стоимости ремонта автомобиля по гарантийным случаям, эвакуация с место происшествия, одна консультация по страховому праву и консультация по ДТП.

Карта «I-Car on Road» представляет собой доступ к круглосуточному бесплатному сервису технической, эвакуационной и иной помощи, оказание справочно-консультационных и юридических услуг.

Только дома, внимательно прочитав все подписанные договоры, Светлана поняла, что оформление страховок не было обязательным условием оформления кредита банком, а является одним из условий договора купли-продажи.

Женщина, подумала, что ей эту услугу навязали, и решила расторгнуть договор, приехав через несколько дней в салон. Салон рекомендовал обратиться в страховую фирму.

По телефону представитель страховщика, пояснила, что они могут расторгнуть договор, но сумма возврата составит всего две тысячи рублей, так как вместе с покупкой гарантии, Светлана купила еще книжку. Стоимость книги составила 95% от сорока тысяч, то есть 38 000 рублей. А книжка невозвратный товар.

О книге в заявлении-оферте было упомянуто вскользь, поэтому Светлана стала искать договор полностью по ссылке на сайте.

Только тогда она увидела, что в полноценном договоре, ей вместе с гарантией продали книгу.

Невозвратный товар

Так, в бумагах сообщалось, что «предметом договора является предоставление доступа к круглосуточному бесплатному сервису технической помощи на дороге, а также приобретение непериодического электронного издания первого тома из серии книг «I-Car on Road», содержащегося на электронном носителе».

Компания обязалась передать клиенту непериодическое электронное издание первого тома из серии книг «I-Car on Road», содержащееся на электронном носителе — USB flash накопителе.

«Факт ознакомления с содержимым электронного носителя (USB flash накопителя), на котором размещено непериодическое издание, и последующей передачи его Клиенту подтверждается личной подписью Клиента в Заявлении о присоединении к договору публичной оферты ООО «Союз Профи Эксперт» по программе обслуживания «I-Car Techno», — говорится в договоре на сайте.

В договоре также сообщалось, что непосредственно перед подписанием бумаг, клиенту должны были продемонстрировать электронную книгу, и он должен убедиться в исправности флешки. Флешка, действительно, была передана Светлане, но она даже не придала этому значения.

В седьмом пункте договора говорится, что общая стоимость карты «I-Car Techno» указывается в пункте 4.3 заявления о присоединении к договору публичной оферты ООО «Союз Профи Эксперт».

Согласно этому пункту, общая стоимость карты «I-Car Techno» складывается из стоимости услуг, оказываемых компанией, составляющих 5% и 95% стоимости непериодического электронного издания первого тома из серии книг «I — Car on Road», содержащегося на электронном носителе.

При этом, в договоре предусмотрели, что, подписав заявление о присоединении, клиент не может впоследствии ссылаться на то, что не ознакомился с условиями договора публичной оферты, изложенными в настоящих правилах, и размещенным на USB flash накопителе непериодическим электронным изданием. Также там написано, что клиент уведомлен, что непериодическое электронное издание первого тома из серии книг «I-Car on Road» входит в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2463 (пункт 14 перечня).

После всего, что прочитала, Светлана решила посмотреть, что же это за книга почти за 40 тысяч рублей. Открыла файл и увидела «Комментарии к статьям Семейного кодекса Российской Федерации 2019–2020 год» под редакцией Пуганова. Всего, 22 странички в формате ПДФ

Оказалось, жительница Вологды не единственная, кто пострадал, купив книжку за баснословные деньги. По подобным делам уже есть судебная практика. К сожалению, она не в пользу потребителя.

Так, 30 июля 2020 года Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Евстрахина Данилы к ООО «Союз Профи Эксперт» о взыскании денежных средств по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Мужчина попался на ту же удочку, что и Светлана. Только книжка ему обошлась в 142 тысячи рублей. Он обратился в суд, что бы вернуть деньги. Однако, суд встал на сторону ООО «Союз Профи Эксперт» так как, «переданное истцу непериодическое издание надлежащего качества обмену и/или возврату не подлежит, в связи с чем у ответчика не возникает обязанности возвратить истцу денежные средства в размере 142500 руб., составляющих 95% от стоимости по договору присоединения»

Мужчина смог вернуть только 5% от всей суммы программы — 7500 рублей. А так же возместить неустойку — 2757 рублей 3 копейки, компенсацию морального вреда — 500 рублей и штраф — 1628 рублей 52 копейки.