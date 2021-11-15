Баскетболистки «Чевакаты» укрепились на первом месте в турнирной таблице

15.11.2021 [Спорт]

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» продолжают лидировать в турнирной таблице Суперлиги 1. В минувшие выходные «пчелки» дважды переиграли новочеркасский «Платов».

Матчи прошли в Новочерскасске, где «Чеваката» сыграла с местной командой «Платов», которая ещё в прошлом году имела другое название — «Шахты».

В первом матче, который прошел в субботу, на большой перерыв команды ушли при равном счёте — 24:24. Перед заключительной четвертью и вовсе лидировали хозяйки паркета — 47:43. Но благодаря ударно проведенной заключительной десятиминутке, которую вологжанки выиграли с разницей в 11 очков (26:15), «пчёлкам» удалось добиться положительного для себя результата, выиграв матч со счётом 69:62.

«Первое и самое главное, что показала эта игра, — наш характер. Рада, что мы выдержали все от начала до конца и оставались командой, преодолевая все трудности на площадке. Думаю, что каждый выложил свой максимум на игре. В середине матча был переломный момент, когда понимаешь, что бросок сегодня не летит. Начали атаковать больше внутри и подбирать», — подвела итоги первого матча своей команды атакующий защитник «Чевакаты» Марьям Банна.

Накануне состоялся ещё один матч и «Чеваката» выиграла его с куда более внушительной разницей — 73:49. Ключевой в этом матче стала третья десятиминутка, в которой «пчёлки» победили со счетом 21:6.

«Чеваката» уверенно идёт на первом месте в турнирной таблице Суперлиги 1, имея в своём активе 10 побед в 12 матчах. В следующем туре, 20 и 21 ноября, вологжанки у себя дома примут московский МБА-2.

Тэги: Чеваката, баскетбол

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