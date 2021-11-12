Жительница Череповца купила поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса

12.11.2021 [Происшествия]

В Череповце возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

Информация об инциденте поступила от службы безопасности одного из городских предприятий. Выяснилось, что сертификат представила одна из работниц организации — 51-летняя череповчанка. Она рассказала полицейским, что попросила купить поддельную справку свою дочь, которая живёт в Воронежской области.

«Девушка согласилась помочь матери и обратилась в медицинское учреждение г. Россошь. Неустановленное лицо без присутствия череповчанки зафиксировало в журнале информацию о её вакцинации 02.07.2021 г. и 23.07.2021 г.», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Теперь женщине грозит до шести месяцев ареста.

Ранее newsVO сообщал, что замгубернатора региона Виталий Тушинов объяснил высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди привитых поддельными QR-кодами.

Тэги: поддельные документы, вакцинация, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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