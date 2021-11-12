Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами

Среди попавших в больницу с COVID-19 вологжан оказалось почти 10% привитых. Как ранее сообщал NewsVo, Вологодчина оказалась в пятерке регионов с самым высоким уровнем заболевших коронавирусом, которые ранее сделали прививку.

Заместитель губернатора Виталий Тушинов объяснил это большим количеством поддельных сертификатов и QR — кодов.

«Последнее время участились разговоры о наличии поддельных сертификатов среди населения Вологодской области. Схема получения таких сертификатов очень проста и, что самое скверное, не обходится без участия врача. Соцсети, особенно „телега“, изобилуют предложениями по выдаче сертификата. Наберите в поисковике „купить сертификат или QR-код“ и получите сразу несколько ссылок», — пишет Тушинов.

Дальше, по словам заместителя губернатора, все просто: нужно позвонить и назначить конкретную дату сделки.

«В указанный день Рвач — (назвать такого человека врачом как-то язык не особо поворачивается) вносит человека в базу данных якобы привитых, а вакцина в раковину. Человек переводит деньги на указанный счёт и получает сертификат за НЕ сделанную прививку, причём, прямо на сайт госуслуг», — пишет далее Тушинов.

Хотя в среднем, по данным Минздрава, в России средняя численность заболеваемость среди вакцинированных составляет 3 — 4%, в Вологодской области этот показатель доходит до 10%.