Среди попавших в больницу с COVID-19 вологжан 10% привитых

Данные по привитым от коронавируса россиянам, которые впоследствии попали с инфекцией в больницу, опубликовал РБК.

По данным издания, среди россиян, госпитализированных в регионах с COVID-19, до 18% привитых. Впрочем, у них в основном легкая и среднетяжелая формы заболевания. Умерших — доли процента, у большинства были хронические болезни.

Из регионов, которые предоставили подобные данные, в Подмосковье назвали наибольшее количество госпитализированных привитых — 18%.

В других регионах ситуация выглядит следующим образом:

12% — в Белгородской области;

12% — в ХМАО;

10% — в Новгородской области;

10% — в Вологодской области;

Не более 1% привитых среди заболевших в больницах в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе. В Кировской области, где из числа попавших в стационары выявили 3% привитых, отметили, что «вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой и среднетяжелой формах течения заболевания».