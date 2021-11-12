Постковидную депрессию можно вылечить

Постковидные расстройства – депрессию и панические атаки можно вылечить. Об этом в ходе прямого эфира в Центре управления регионом рассказал Илья Смирнов, заведующий психиатрическим отделением №5 Вологодской областной психиатрической больницы

По словам врача, практически у 30% переболевших ковидом людей отмечается появление постковидного синдрома, который выражается в виде упадка сил, появлении депрессии, снижении работоспособности.

– Наиболее часто постковидный синдром проявляется в астенических состояниях, которые характеризуются повышенной утомляемостью, слабостью, плохой переносимостью физических и умственных нагрузок, нарушением сна, кошмарами. Может начаться депрессия, постоянно меняться настроение, – говорит Илья Смирнов.

При тяжелых состояниях идет большее повреждение и гипоксия головного мозга, нарушается питание нервных тканей, возможно появление тромбов. Поэтому может потребоваться восстановление до года.

Панические атаки, ощущение безысходности, депрессивные состояния, суицидальные мысли – это показания к обращению к специалистам, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Вологодской области.

– Вологжанам, перенесшим COVID-19, не стоит бояться и откладывать посещение специалистов, если постковидные состояния мешают нормально жить. Это касается как физических последствий, так и нарушений в работе нервной системы, – заявил врач-психиатр.

Доктор также напомнил, что наилучший способ избежать возможных последствий после коронавируса – это вакцинация.

Напомним, Вологодская область второй день подряд обновляет рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. Сегодня от коронавируса в области умер 21 человек.

