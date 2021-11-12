Постковидную депрессию можно вылечить

12.11.2021 [Общество]

Постковидные расстройства – депрессию и панические атаки можно вылечить. Об этом в ходе прямого эфира в Центре управления регионом рассказал Илья Смирнов, заведующий психиатрическим отделением №5 Вологодской областной психиатрической больницы

По словам врача, практически у 30% переболевших ковидом людей отмечается появление постковидного синдрома, который выражается в виде упадка сил, появлении депрессии, снижении работоспособности.

– Наиболее часто постковидный синдром проявляется в астенических состояниях, которые характеризуются повышенной утомляемостью, слабостью, плохой переносимостью физических и умственных нагрузок, нарушением сна, кошмарами. Может начаться депрессия, постоянно меняться настроение, – говорит Илья Смирнов.

При тяжелых состояниях идет большее повреждение и гипоксия головного мозга, нарушается питание нервных тканей, возможно появление тромбов. Поэтому может потребоваться восстановление до года.

Панические атаки, ощущение безысходности, депрессивные состояния, суицидальные мысли – это показания к обращению к специалистам, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Вологодской области. 

– Вологжанам, перенесшим COVID-19, не стоит бояться и откладывать посещение специалистов, если постковидные состояния мешают нормально жить. Это касается как физических последствий, так и нарушений в работе нервной системы, – заявил врач-психиатр.

Доктор также напомнил, что наилучший способ избежать возможных последствий после коронавируса – это вакцинация. 

Напомним, Вологодская область второй день подряд обновляет рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. Сегодня от коронавируса в области умер 21 человек.
 

Тэги: коронавирус, COVID, вакцинация, психическое здоровье, психиатрия

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу
Синоптики обещают европейскую зиму
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
Необычный остров Луковец показался в этом году на поверхности реки Шексны

Похожие новости

Жительница Череповца купила поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса

Возбуждено уголовное дело

451
0

Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами

К такому выводу пришел заместитель губернатора Виталий Тушинов, который опубликовал пост на своей страничке в соцсетях

940
0

Вологодчина второй день подряд обновляет рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

На сегодня наш регион занимает 29-е место в России по распространению заболевания

842
0

В Вологодскую полицию поступило сообщение о телеграм-каналах, продающих QR-коды о вакцинации

Жительница Вологды обнаружила более четырех каналов, которые предлагают купить QR-код о вакцинации против COVID-19

486
0

В Великоустюгском моногоспитале процент вакцинированных не превышает 0,03%

Об этом рассказал главврач Великоустюгской районной больницы Андрей Глухих

341
0

Губернатор: Вологодской области может не хватить врачей и кислорода, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется

«Сейчас даже студенты мединститутов и колледжей работают в моногоспиталях. Мы поставили под ружьё всех, кто может работать и оказывать помощь нашим больным», — говорит Олег Кувшинников

603
0

Область планирует потратить 1 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии

Решения, о каких конкретно мерах поддержки идет речь, были озвучены на оперштабе по коронавирусной инфекции

870
0

Правительство готовит законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Разработаны два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов в общественных местах, междугородном и международном транспорте

1363
0

Вологодчина обновила рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19

В регионе за минувшие сутки более человек 400 заболели, 20 человек умерли

1779
0

Среди попавших в больницу с COVID-19 вологжан 10% привитых

У них в основном легкая и среднетяжелая формы заболевания. Умерших — доли процента, у большинства были хронические болезни

1311
0

Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»

Губернатор сообщил о двух возможных сценариях развития событий, если ситуация с вакцинацией в области кардинально не изменится

4622
0

396 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

297 человек выздоровели, двенадцать умерли

875
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кичменгско-Городецком районе осудили пенсионера, который забил собутыльника тростью
Вологжане одержали первую победу в новом сезоне Спортмастер-Юниорлиги по мини-футболу
Россельхозбанк проведёт большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Своё Фермерство
Жительница Череповца купила поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса
В выходные Вологодскую область ждут осадки и похолодание
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
Постковидную депрессию можно вылечить
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5451
0
12.11.2021 [БлогоVO]

У жителей Чагоды возникает все больше вопросов о ходе работ по реконструкции магистральных водоводов

146
0
12.11.2021 [Обзор Прессы]

Работать некому

219
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика