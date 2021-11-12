С 1 декабря подорожает проезд в общественном транспорте в Череповце

С 1 декабря подорожает проезд в общественном транспорте Череповца.

– Поездка и в трамвае, и в автобусе будет стоить 31 рубль при безналичной оплате, 33 рубля — наличными. Стоимость проезда для льготников — 25 рублей при любом виде оплаты и во всем транспорте. В автобусе № 32, который ходит по Зашекснинскому району, проезд при безналичной оплате будет стоить 15 рублей, наличными — 16 рублей. Безналичная оплата включает банковские и транспортные карты», — рассказал cherinfo Игорь Фасонов, начальник отдела транспорта департамента ЖКХ.

По словам директора автоколонны №1456 Дмитрия Микшанова, подорожание проезда связано с ростом стоимости расходных материалов: топлива, запчастей, горюче-смазочных материалов и так далее.

Также с 1 декабря вырастут в цене проездные. Так проездной для школьников будет стоить 899 рублей, для студентов — 1 240 рублей, проездной для ветеранов и льготников — 1 085 рублей, проездной для остальных категорий граждан — 2 600 рублей.