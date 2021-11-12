В Вологодскую полицию поступило сообщение о телеграм-каналах, продающих QR-коды о вакцинации

20 октября жительница Вологды обнаружила в Telegram больше четырех каналов, которые предлагают купить QR-код о вакцинации против COVID-19. Об этом она сообщила в полицию, отправив электронное заявление. На днях вологжанка получила ответ от УМВД России по Вологодской области, о том, что ее обращение «по факту неправомерных действий в мессенджере Telegram, рассмотрено».

«По результатам проведенных проверочных мероприятий, факты предоставления поддельных QR-кодов о вакцинации против COVID-19 на территории Вологодской области указанными в обращении телеграм-каналами не установлены», — говорится в ответе.

Однако в УМВД пояснили, что предоставленная информация, будет использована сотрудниками оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту сертификатов против COVID-19 на территории Вологодской области.

Приобретение, хранение, перевозка, использование поддельного QR-кода квалифицируются по части 3 статьи 327 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до года, либо в виде принудительных работ на тот же срок.

Ранее NewsVo сообщал, что данные более 500 тысяч граждан России из Москвы и Московской области, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, выставлены на продажу недобросовестными продавцами.