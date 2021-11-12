В Вологодскую полицию поступило сообщение о телеграм-каналах, продающих QR-коды о вакцинации

12.11.2021 [Общество]

20 октября жительница Вологды обнаружила в Telegram больше четырех каналов, которые предлагают купить QR-код о вакцинации против COVID-19. Об этом она сообщила в полицию, отправив электронное заявление. На днях вологжанка получила ответ от УМВД России по Вологодской области, о том, что ее обращение «по факту неправомерных действий в мессенджере Telegram, рассмотрено».

«По результатам проведенных проверочных мероприятий, факты предоставления поддельных QR-кодов о вакцинации против COVID-19 на территории Вологодской области указанными в обращении телеграм-каналами не установлены», — говорится в ответе.

Однако в УМВД пояснили, что предоставленная информация, будет использована сотрудниками оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту сертификатов против COVID-19 на территории Вологодской области.

Приобретение, хранение, перевозка, использование поддельного QR-кода квалифицируются по части 3 статьи 327 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до года, либо в виде принудительных работ на тот же срок. 

Ранее NewsVo сообщал, что данные более 500 тысяч граждан России из Москвы и Московской области, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, выставлены на продажу недобросовестными продавцами. 

Тэги: вакцинация, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Гранты на 26 миллионов рублей получат на свои разработки учёные Вологодской области в этом году
Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу
Синоптики обещают европейскую зиму
Необычный остров Луковец показался в этом году на поверхности реки Шексны

Похожие новости

«Ъ»: данные 500 тысяч россиян с фальшивыми справками о вакцинации выставили на продажу

Мошенники могут начать шантаж покупателей сертификатов

328
0

Доцент Омского медицинского университета умерла от COVID-19, имея на руках купленный сертификат о вакцинации

Женщина вела в университете профильные дисциплины по гинекологии, в том числе курсы по осложнению во время беременности из-за коронавируса

513
0

Правительство готовит законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Разработаны два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов в общественных местах, междугородном и международном транспорте

1321
0

В Вологде откроют еще один пункт вакцинации от COVID-19

Его работа будет организована в концертном зале «Русский дом»

1267
0

Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 389 человек за сутки

258 человек выздоровели, десять человек умерли

2995
0

О врачах-антипрививочниках будут сообщать в следственные органы

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании

2583
0

Журнал The Lancet сообщил об эффективности вакцины «Спутник Лайт»

Опубликованы результаты первых двух фаз клинических исследований российской вакцины

1353
0

Внештатный эпидемиолог Вологодской области: «Спутник Лайт» закончился, вакцинируйтесь тем, что есть в наличии

Главный внештатный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова ответила, какие вакцины есть в регионе

3861
0

Грипп пришел в Вологодскую область в этом году раньше обычного

Официально зарегистрированы 4 случая гриппа в регионе

2170
0

Тарногский район назвали одним из самых неблагополучных по заболеваемости COVID-19

Заболеваемость в районе выше, чем в среднем по области, а уровень вакцинации — намного ниже

1426
0

В ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область не ожидается

В половине районов этой вакцины уже нет. В Вологде, Череповце осталось совсем мало

3132
0

В Вологде начали платить деньги за сделанные прививки. Но не всем

В одном колледже премируют студентов, а в другом – классных руководителей 

1887
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пьяный череповчанин хулиганил в супермаркете на улице Горького
В Вологде украли два монитора из здания администрации Вологодского района
Вологодчина второй день подряд обновляет рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19
В Вологодскую полицию поступило сообщение о телеграм-каналах, продающих QR-коды о вакцинации
Экскурсия, посвящённая старинным крепостям, пройдёт в Вологде 14 ноября
В Череповце двоих рабочих завалило землёй во время строительных работ
В Череповце в ходе ремонта теплотрассы грузовая техника испортила новый сквер на бульваре Доменщиков
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5372
0
12.11.2021 [БлогоVO]

Сокольская ЦРБ сохранит статус межрайонного центра оказания медицинской помощи и расширит свои возможности

79
0
12.11.2021 [Обзор Прессы]

Работать некому

99
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика