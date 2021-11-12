«Ъ»: данные 500 тысяч россиян с фальшивыми справками о вакцинации выставили на продажу

Данные более 500 тысяч граждан России из Москвы и Московской области, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, выставлены на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Журналистам издания стало известно об утечке персональных данных граждан от одного из продавцов. Он пояснил, что база из одной тысячи строк стоит 120 долларов (около 8,5 тысячи рублей).

В ней есть паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства и даты получения сертификатов. В базах также могут содержаться данные ОМС.

Программист, владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов уверен, что в самой большой базе содержатся персональные данные более полумиллиона человек.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян пояснил журналистам издания, что ничего удивительного нет в том, «что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов». По его мнению данные могут использоваться для шантажа покупателей.

«С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников»,— говорит Ашот Оганесян.

Напомним, что приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечет уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальное наказание по этой статье - до одного года лишения свободы.