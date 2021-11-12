Чиновники Великого Устюга под видом современного комплекса по переработке отходов презентовали московский полигон, который был законсервирован после протестов

В качестве примера современного комплекса по переработке отходов администрация Великого Устюга презентовала своим жителям скандально известный московский полигон «Малинки».

Активисты, выступающие против строительства свалки в Горбачево, выяснили, что кадры презентации, выставленные в подтверждение современности и безопасности комплекса, один в один совпадают с изображениями полигона под Троицокм (с 2012 года он вошел в состав Москвы).

Полигон «Малинки» был законсервирован после протестов местных жителей. Решение о консервации было принято в целях исключения возможности негативного воздействия на окружающую среду ранее размещенных твердых бытовых отходов. Там на площади в 65 га разместили более миллиона тонн отходов.

«Не исключается, конечно, и вероятность того, что для успокоения устюжан чиновники просто на скорую руку „состряпали“ проект из картинок в „гугле“. Поисковик выдаёт и фото „современного оборудования“, которое также было представлено в презентации», — пишут активисты.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. Они уверены, что будущая свалка навредит экологии и ухудшит качество их жизни. Протестующие настаивают, чтобы власти сначала предусмотрели сортировку отходов, а потом уже планировали строить свалку.