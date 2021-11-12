Жители Череповца запустили независимый мониторинг качества воздуха и зафиксировали повышенное загрязнение

12.11.2021 [Общество]

В Череповце волонтеры проекта «Дыши Череповец» создают народную сеть мониторинга качества воздуха.

Участники проекта заказывают, собирают и распространяют среди жителей устройства с датчиками качества воздуха, которые можно повесить снаружи окна или балкона. Датчики отправляют данные о качестве воздуха на общую карту, на которой можно в режиме реального времени следить за показателями загрязнённости воздуха.

«Датчики представляют собой сенсоры PM2,5 и PM10 способные регистрировать загрязнение воздуха частицами размерами от 10 нанометров до 10 микрометров. Дешёвые устройства не могут показать химический состав воздуха, однако с помощью сети таких датчиков мы можем следить за общей концентрацией загрязняющих веществ в каждом районе города, знать время, происхождение и направление движения выбросов», — сообщают организаторы проекта на его официальной странице.

Появление сетей общественного контроля, в целом, оказывает положительное влияние на экологию города. Волонтеры поясняют, что существуют нормы безопасного уровня частиц PM2,5 и PM10. Они определены законами и рекомендациями ВОЗ.

«Народная сеть датчиков и общественное внимание к их показателям ускорят решение городской проблемы с качеством воздуха и заводскими выбросами. Череповец входит в число городов с наиболее загрязненным воздухом и нам есть к чему стремиться в борьбе за то, чем мы будем дышать. Проекты подобные нашему успешно реализуются в других городах, в частности проекту „Челябинск Дыши“ совместно с общественностью удалось обязать работать контролирующие экологические службы по ночам и в выходные дни, так как именно в это время обнаружилось максимальное количество производственных выбросов в Челябинске», — пишут участники проекта «Дыши Череповец», поясняя, что при подозрении на грязный воздух можно обращаться в городские и федеральные службы и лаборатории контроля качества воздуха.

Первый датчик был запущен в Череповце 10 октября. Однако, за месяц уже были зафиксированы превышения загрязнения воздуха. Так, первого ноября, волонтеры сообщили, что наблюдали в 104-м микрорайоне показатель PM10 выше 50 микрограмм на метр кубический (0,053 миллиграмма). ВОЗ считает превышение показателя в 0,05 миллиграмм неблагоприятным среднесуточным показателем, а превышение 0,02 миллиграмм неблагоприятным среднегодовым показателем.

Как ранее сообщал NewsVO, в 2020 году Череповец занял седьмое место в антирейтинге городов России с самым загрязненным воздухом.

Тэги: Экология

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