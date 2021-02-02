Череповец вошел в десятку городов России с самым грязным воздухом

Череповец занял седьмое место в антирейтинге городов России с самым загрязненным воздухом. Результаты проведенного в 2020 году исследования озвучила на совещании по вопросам реализации проекта «Чистый воздух» вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как сообщает «Российская газета», городом с самым грязным воздухом в стране стал Челябинск, на втором месте Нижний Тагил, на третьем — Магнитогорск. На четвертом месте Норильск и Новокузнецк, далее следуют Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск. На десятой строчке антирейтинга Чита и Медногорск.

Абрамченко призвала региональные власти продумать и реализовать перечень мер, актуальный для каждого конкретного случая.

"Работа по снижению выбросов ни в коем случае не должна сводиться только к мероприятиям по переводу общественного транспорта на альтернативные виды топлива и энергии, - цитирует вице-премьера РГ. - Такие меры, по экспертным оценкам, дадут эффект в рамках федерального проекта в объеме не более 3%. Мы должны определить приоритетные мероприятия, которые дадут ощутимый результат. Важна активизация работы с крупными загрязнителями".

К 2024 году уровень загрязнения воздуха в перечисленных городах должен сократиться на 20%.