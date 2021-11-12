Доцент Омского медицинского университета умерла от COVID-19, имея на руках купленный сертификат о вакцинации

12.11.2021 [Общество]

В конце октября от COVID-19 умерла доцент Омского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Широкова. При этом она имела сертификат о вакцинации. Как выяснилось позже, он оказался фальшивым.  Об этом сообщает РИА «Новости».

«По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое в том числе включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа», —  пояснил ситуацию проректор ОмГМУ Николай Николаев, отвечая на вопросы студентов в паблике «Услышано ОмГМУ» во «ВКонтакте».

Женщина вела в университете профильные дисциплины по гинекологии, в том числе курсы по осложнению во время беременности из-за коронавируса. Фото преподавателя было на коллаже преподавателей вуза «Мы привились! А ты?!».

Ранее NewsVO сообщал, что Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, которые принимают участие в антипрививочной кампании. Особое внимание служба просит обратить на врачей-антипрививочников.

Тэги: вакцинация

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