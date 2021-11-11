Главный тренер «Северстали» будет консультировать сборную России по хоккею

Главный тренер череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин приглашен консультантом сборной России по хоккею. Наставник «сталеваров» будет консультировать сборную в удалённом формате, пишет Championat.com. Информацию подтвердил вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

«Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удалённом формате. Нам импонирует игра „Северстали“, система, которую он продвигает, я много говорил с ним летом, — это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — цитирует издание Ротенберга.

Андрей Разин работал главным тренером в ВХЛ в «Кристалле» (Саратов), «Ижстали» (Ижевск), а также в клубах Континентальной хоккейной лиги: «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

В нынешнем сезоне «Северсталь» показывает очень убедительную игру. «Сталевары» одержали уже девять побед подряд и с 34 очками занимают сейчас 3-ю строчку Западной конференции.