Хоккеисты череповецкой «Северстали» продлили победную серию

В четверг череповчане обыграли екатеринбургский «Автомобилист» - 3:2. Победную шайбу на свой счёт записал Владислав Кодола.

В субботу в игре против лидера сводной турнирной таблицы КХЛ, магнитогорского «Металлурга», «Северсталь» уже после первого периода вела в счёте 4:0 благодаря дублю Владислава Кодолы и шайбам Даниила Вовченко и Роберта Рооба.

В начале второй двадцатиминутки гости два гола отыграли, Артем Минулин и Денис Зернов забросили по шайбе в течении двадцати секунд, на что тренерский штаб череповчан ответил заменой вратаря и вместо Константина Шостака вышел Дмитрий Шугаев. «Северстали» удалось выровнять игру, Шугаев в своей части матча больше голов не пропускал, а «желто-черные» ещё один раз огорчили гостей. В конце третьего периода Адам Лишка забросил шайбу уже в пустые ворота. Результат матча - 5:2.

«Сегодня была лучшая игра в нашем исполнении. Единственный отрезок был в начале второго периода, когда даже 3:0 был счёт, и в начале второго немножко нас поддушили. А так сыграли очень грамотно. И в обороне, и голы хорошие забили. Выстояли в конце. Сыграли дисциплинированно. Сегодня тоже, наверное, самый такой был матч, когда сильно поддерживали нас болельщики», - сказал после матча главный тренер "сталеваров" Андрей Разин.

«Северсталь» одерживает девятую победу подряд и с 34 очками занимает сейчас 3 строчку Западной конференции, оставив позади себя московские ЦСКА и «Динамо». Как раз со столичными «армейцами» череповчанам и предстоит сыграть в следующем матче, 15 ноября.