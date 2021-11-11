Появились подробности ДТП в Череповце, в котором водитель врезался в столб и скрылся

11.11.2021 [Происшествия]

Череповецкие полицейские сообщили подробности ДТП, в котором водитель врезался в столб и скрылся.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл у дома № 48 на Северном шоссе в ночь на 10 ноября 2021 года. 40-летний мужчина за рулём «Хёндэ» врезался в световую опору. По уточнённым данным, об аварии в ГИБДД сообщил работник дорожной службы. Он рассказал, что раненый водитель автомобиля ушёл в лес.

«Автоинспекторы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и вместе с прибывшим инспектором-кинологом со служебно-розыскной собакой по кличке „Бруно“ направились на поиски пострадавшего. Бельгийская овчарка взяла след и повела стражей правопорядка по лесополосе вдоль береговой линии. Вскоре правоохранители нашли мужчину в километре от места происшествия. Он лежал на берегу реки и не мог самостоятельно передвигаться», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

Пострадавшего на носилках донесли до машины скорой и отвезли в больницу. В пресс-службе корреспонденту newsVO пояснили, что сейчас его жизни ничего не угрожает, но врачи к нему никого не пускают. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: ДТП, пострадавший, водитель

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