В Череповце водитель врезался в столб, бросил машину и скрылся с места ДТП

10.11.2021 [Происшествия]

40-летний мужчина обратился за помощью в травмпункт в Череповце утром 10 ноября. Выяснилось, что минувшей ночью он, управляя автомобилем «Хёндэ», врезался в фонарный столб у дома № 48 на Северном шоссе. После, бросив автомобиль, он скрылся с места ДТП. Пострадавшего с травмами госпитализировали, сообщает городской отдел ГИБДД.

Тэги: ДТП, пострадавший, водитель
Фото отдела ГИБДД по Череповцу

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