В Череповце водитель врезался в столб, бросил машину и скрылся с места ДТП

40-летний мужчина обратился за помощью в травмпункт в Череповце утром 10 ноября. Выяснилось, что минувшей ночью он, управляя автомобилем «Хёндэ», врезался в фонарный столб у дома № 48 на Северном шоссе. После, бросив автомобиль, он скрылся с места ДТП. Пострадавшего с травмами госпитализировали, сообщает городской отдел ГИБДД.