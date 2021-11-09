Виртуальная выставка открылась к 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика Сергея Орлова

09.11.2021 [Культура]

Виртуальную выставку «А был он лишь солдат...» подготовили к 100-летию со дня рождения поэта Сергея Орлова Вологодский государственный музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей.

Эта выставка рассказывает о военном периоде жизни Сергея Орлова.

– Уникальные документы и фотографии, открытки и плакаты военных лет перемежаются стихами и воспоминаниями самого поэта и его друзей-однополчан. Выставка рисует не только картины военного времени, но и рассказывают еще одну историю – личную историю поэта-фронтовика, едва не погибшего в битве, – говорится в анонсе выставки.

100 лет со дня рождения белозерского поэта-фронтовика Сергея Орлова Вологодская область отметила в этом году 22 августа.

Сергей Орлов – русский советский поэт и сценарист. Он родился 22 августа 1921 года в селе Мегра Белозерского уезда Череповецкой губернии (сейчас это Белозерский район Вологодской области). Его именем названа улица в центре Вологды.

Познакомиться с выставкой может бесплатно любой желающий на сайте Вологодского музея-заповедника в разделе «Виртуальные экскурсии и выставки» или по ссылке
 

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Тэги: поэт, поэты, выставка, ВОВ

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