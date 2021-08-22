100 лет со дня рождения белозерского поэта-фронтовика Сергея Орлова отмечают в Вологодской области 22 августа.

Сергей Орлов – русский советский поэт и сценарист. Он родился 22 августа 1921 года в селе Мегра Белозерского уезда Череповецкой губернии (сейчас это Белозерский район Вологодской области).

Его родители были сельскими учителями. Стихи Орлов писал с детства.

Печатался в районной газете. В 1940 году поступил на исторический факультет Петрозаводского университета.

После начала Великой Отечественной Войны вступил в истребительный батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов-добровольцев. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище.

17 февраля 1944 года командир взвода тяжёлых танков «КВ» С. С. Орлов едва не сгорел заживо в танке. Следы от ожогов остались на его лице на всю жизнь, впоследствии он маскировал их, отпуская бороду. Свидетелем поджога танка Орлова оказался историк-фронтовик Николай Никулин, кратко описавший это событие в своей книге «Воспоминания о войне» в главе «Новелла IX. Новгород».

В 1946 году вышла вторая книга стихов Орлова «Зоров Илья», которая привлекла внимание к поэту.

В 1954 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. C 1958 года входил в состав правления СП РСФСР. Заведовал отделом поэзии в журнале «Нева», был членом редколлегии журнала «Аврора».

Совместно с М. А. Дудиным он написал сценарий фильма «Жаворонок» (1964), посвящённый подвигу танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии.

Позднее поэт стал членом комитета по присуждению Ленинских и Государственных премий.

Умер в Москве 7 октября 1977 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Именем Сергея Орлова в Вологде названа одна из центральных улиц. Также его имя носит пассажирский рейсовый теплоход.

С 1981 года в городе Белозерске работает дом-музей поэта Сергея Орлова.

В 2020 году в Белозерске появился туристический маршрут по арт-объектам, посвященным творчеству поэта.

Накануне в Белозерске в честь юбилея прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Мир и война в поэзии Сергея Орлова».

Одним из самых популярных стихотворений Сергея Сергеевича считается «Его зарыли в шар земной...», написанное в 1944 году.

Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,

Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля —

На миллион веков,

И Млечные Пути пылят

Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,

Метелицы метут,

Грома тяжелые гремят,

Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой…

Руками всех друзей

Положен парень в шар земной,

Как будто в мавзолей…