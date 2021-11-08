Выставка графики и экслибрисов «Кошки» проходит в Вологде

Выставка графики и экслибрисов «Кошки» работает в Доме Корбакова в Вологде.

Как рассказали NewsVo сотрудники Вологодской картинной галереи, в экспозиции представлены более 70 рисунков котиков, созданные авторами разных стран: Израиля, Польши, Латвии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, а также городов нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и многих других, и конечно же, вологодских художников.

Напомним, эксли́брис – это книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Экслибрис наклеивается или проставляется печатью чаще всего на левый форзац книг из домашней библиотеки.

– Первоначально выставка была посвящена 150-летию первой в мире выставки кошек, состоявшейся в Лондоне, – рассказывают организаторы мероприятия, сотрудники Вологодской картинной галереи. – Но надо отметить, что, конечно, наша выставка не является демонстрацией разных кошачьих пород. В процессе отбора графических работ для этой выставки эти работы привели к более широкому пониманию роли кошачьих в человеческой жизни. Что интересно, само понимание того, как мы – и художники, и зрители — наделяем этих, вроде бы домашних животных, разными человеческими чертами поведения позволило создать очень разнообразную экспозицию, которая, часто с большим юмором средствами графики, показывает совместную жизнь людей и кошек.

Организаторы также высказывают надежду, что эта выставка графики, посвященная кошкам, позволит зрителям добрыми глазами взглянуть на окружающий живой мир и улыбнуться.

Посетить выставку можно до 12 декабря по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастное ограничение (6+).