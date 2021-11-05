С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы

05.11.2021 [Общество]

С понедельника, 8 ноября, все организации и предприятия Вологодской области выходят в стандартный режим работы, но с жёстким соблюдением противокоронавирусных мер в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

– Это, прежде всего, масочный режим, социальное разобщение, дезинфекция, меры недопущения на работу с признаками заболевания ОРВИ и гриппа, дистанционный режим работы вологжан в возрасте старше 60 лет и QR-коды для работы организаций, – пояснил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе прямого эфира 5 ноября. 

Губернатор также отметил, что перечень ограничений может быть расширен уже в ближайшее время.

– Мы мониторим ситуацию в течение этой недели и 10 ноября я попрошу членов правительства Вологодской области подготовить предложения по расширению применения практики QR-кодов, справок о вакцинации и справок переболевших новой коронавирусной инфекцией, чтобы остановить цепочки распространения, – сказал губернатор. – Для того, чтобы в наших крупных торговых центрах, в нашем общественном транспорте, и особенно это касается межрайонных перевозок, когда людей просто битком и, соответственно допуск в эти межрайонные перевозки пока только по билетам без какого-либо ограничения. Люди не носят масок и наплевательски относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Если так и дальше будет продолжатся, нам будет жизненно необходимо остановить распространение инфекции, то есть расширять перечень ограничений.

Далее глава региона подчеркнул, что он против ограничения экономической активности.

Отвечая на вопросы вологжан, Олег Кувшинников пояснил, что учебные учреждения с 8 ноября также будут работать в обычном – оффлайн – режиме.

– Вузы, кроме групп, находящихся на карантине, в режиме оффлайн – в аудиториях. Все детские сады переходят в работу в обычным режиме, за исключением тех, кто на карантине 172 группы в 108 детских садах, 3% от общего количества детей в детсадах. Работа школ в обычном режиме. На карантине сейчас 385 классов в 130 школах, это 6% от общего количества школьников. В колледжах и техникумах выведены на карантин 63 группы в 18 учреждениях, это 5% от общего количества учащихся, – сообщил губернатор.

По словам главы региона, в Вологодской области сейчас наблюдается четвёртый пик заболеваемости, который продолжает расти. NewsVo рассказывал, что уже три дня подряд Вологодская область бьёт рекорды по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии. 

– На сегодня загрузка моногоспиталей – 85% от введённого в эксплуатацию коечного фонда. Это хорошая новость, – сказал губернатор. – Потому что наша главная задача – не допустить случаев неоказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

На 5 ноября в моногоспиталях Вологодской области развёрнуты 2040 коек. Госпитализированы 1740 человек.

На оперативном штабе 10 ноября будут приниматься решения по разворачиванию дополнительных коек. Готовы к открытию 100 коек в Сокольской ЦРБ и 100 коек в Шекснинской ЦРБ. 

– Они готовы к открытию, медицинский персонал готов, койки готовы, они оснащены кислородом, – пояснил губернатор. – Если мы увидим, что растёт количество госпитализированных, то в плане поэтапного развёртывания у нас ещё 300 коек в медсанчасти «Северстали» и 160 коек в Вологодской городской больнице №2. На их развёртывание потребуется 7 дней.
 

Тэги: коронавирус, COVID
Сюжет: Пандемия коронавируса

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