Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года

Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 1 января 2024 года. Такое постановление подписала накануне, 3 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает Интерфакс.

Продлён запрет проводить в помещениях массовые мероприятия, не только в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде – в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Сообщается, что исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, а также для организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

Помимо этого, для школ и детских садов продлили требование регулярно убирать и проветривать помещения, измерять температуру у детей и сотрудников и изолировать группы детей друг от друга. По-прежнему, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Напомним, что эти правила были введены летом 2020 года.

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