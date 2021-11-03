Вологодское ООО «Междуречье-Авто», чей автобус попал в ДТП во Владимирской области, оштрафовали на 200 тысяч рублей

03.11.2021 [Происшествия]

В Междуреченском районе суд привлёк ООО «Междуречье-Авто» к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензии.

Как newsVO сообщал ранее, 14 августа 2021 года автобус фирмы попал в ДТП в Александровском районе Владимирской области. В результате аварии пострадали 22 человека.

«В ходе проверки ООО „Междуречье Авто“ прокуратура Вологодского района выявила нарушения продолжительности рабочего времени водителей, которая превышала 10 часов. Помимо этого, общество не обеспечило проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Решением суда фирме назначено наказание в виде 200 тысяч рублей административного штрафа. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Тэги: ДТП, перевозчики, суд, штраф

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