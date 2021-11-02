Житель Череповца прописал 29 иностранцев в своей квартире на улице Пионерской

02.11.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан в квартире на улице Пионерской.

«Полицейские установили, что 37-летний местный житель поставил на миграционный учёт 29 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил. По предварительной информации, с каждого иностранца череповчанин брал плату за данную услугу в размере 500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее newsVO сообщал о череповчанке, которая прописала 13 иностранцев в квартире на улице Ленина.

Тэги: фиктивная прописка, иностранцы

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области задержан член подпольной террористической ячейки
Вологжанка пыталась увести к себе домой двоих детей в районе школы №42
О чем умолчали чиновники, когда в октябре изменяли бюджет Вологодской области?
Олег Кувшинников дал оптимистичный прогноз по строительству Некрасовского моста
Череповчанка взыскала с автосалона больше 2,6 млн рублей за машину без полного привода и подогрева сидений
Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%
С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов
В Череповце госпитализирован грудной ребенок с коронавирусной инфекцией
Стали известны подробности аварии на АО «Апатит» в Череповце
Под Вологдой работник фермы убил коллегу во время застолья

Похожие новости

Череповчанка прописала 13 иностранцев в своей квартире на улице Ленина

По факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан возбуждено уголовное дело

746
0

Череповчанка прописала в своей комнате в общежитии семь иностранцев

За это ей грозит до трёх лет лишения свободы

1617
0

Череповчанка на 3600 рублей обманула трёх иностранцев, которых пообещала фиктивно прописать в своей квартире

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

2400
0

Вологжанку, которая фиктивно прописала в своей квартире иностранца, оштрафовали на 40 тысяч рублей

Зарегистрировать мужчину подсудимую попросили её родители

918
0

Череповчанка фиктивно прописала в своей квартире пятерых мигрантов

За каждую регистрацию она брала плату в 500 рублей

856
0

Череповчанин фиктивно прописал в своей квартире восемь иностранцев

Молодой человек рассказал полиции, что делал это безвозмездно

1974
1

Вологжанка прописала в комнате площадью 15 квадратных метров более 20 иностранцев

За месяц фиктивной регистрации каждый из клиентов заплатил по тысяче рублей

1983
0

Череповчанка за восемь месяцев 22 раза прописала в своей квартире иностранцев

Временную прописку на жилплощади девушки получил 21 человек

1441
0

Вологжанка фиктивно прописала в своей комнате на 15 квадратных метрах четверых мигрантов

При этом ее семья из четверых человек зарегистрирована там же

1808
0

Вологжанку, фиктивно прописавшую в квартире мигранта, оштрафовали на 20 тысяч рублей

На самом деле гражданин Азербайджана жил в другом месте

996
0

Череповчанка фиктивно прописала в комнате "коммуналки" 11 мигрантов

На самом деле иностранцы там не жили, а за каждого зарегистрированного девушка получила 500 рублей

1740
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Спаси себя сам: жители одного из сел Вологодского района оказались брошены в разгар пандемии
Вологжанин перевёл мошенникам больше 400 тысяч рублей, чтобы отменить заявку на кредит
Грипп пришел в Вологодскую область в этом году раньше обычного
Житель Череповца прописал 29 иностранцев в своей квартире на улице Пионерской
369 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Концерт в День народного единства пройдёт в Вологде в формате онлайн
В Вологде пешеход погиб на переходе через железнодорожные пути
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

1515
0
02.11.2021 [БлогоVO]

Наш арт-объект проживает свою, к сожалению, классическую для Вологды, жизнь

472
0
29.10.2021 [Обзор Прессы]

«Не удивлюсь, если мне что-то подбросят»: томич, который три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, заявляет об угрозах

903
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика