Житель Череповца прописал 29 иностранцев в своей квартире на улице Пионерской

В Череповце сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан в квартире на улице Пионерской.

«Полицейские установили, что 37-летний местный житель поставил на миграционный учёт 29 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил. По предварительной информации, с каждого иностранца череповчанин брал плату за данную услугу в размере 500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее newsVO сообщал о череповчанке, которая прописала 13 иностранцев в квартире на улице Ленина.