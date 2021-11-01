Самолету федотовской противолодочной эскадрильи присвоено имя Александра Клубова

Присвоение прошедшему масштабную модернизацию военному самолету Ту-142 МК имени нашего земляка, дважды Героя Советского Союза Александра Клубова прошло в выходные на военном аэродроме в Федотово.

Самолет Ту-142 МК входит в состав противолодочной авиационной эскадрильи. В торжествах приняла участие внучатая племянница Александра Клубова Анна Бочкарева, - сообщает информационный центр администрации Вологодского района.

Как признались после мероприятия члены экипажа Ту-142 МК, для них - огромная честь летать на самолете, которому присвоено имя дважды Героя Советского Союза Александра Клубова. Прожив всего 26 лет, советский военный летчик-ас внес неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. Совершив 457 боевых вылетов, он принял участие в 95 воздушных боях, уничтожив 31 самолет лично и 19 в группе с товарищами.