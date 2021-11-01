Футболист из Череповца Иван Сергеев вошёл в окончательный состав сборной России

Воспитанник череповецкого футбола, нападающий команды «Крылья Советов» Иван Сергеев вошёл в окончательный состав сборной России по футболу, сообщает издание GorodVO.

Как newsVO сообщал ранее, Иван родился в Череповце, где и стал заниматься футболом. Профессиональную карьеру он начал в клубе второго дивизиона, московском «Строгино». В сезоне 2018-2019 Сергеев стал лучшим бомбардиром Профессиональной футбольной лиги.

В ближайшее время сборная РФ проведёт два матча: против Кипра 11 ноября и против Хорватии 14 ноября.