Воспитанник череповецкого футбола вошел в расширенный состав Сборной России

Всего тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным назвал имена 41 футболиста, 5 вратарей, 11 защитников, 20 полузащитников и 5 нападающих.

Впервые в истории вологодского футбола, пусть пока и в расширенный состав, в сборную России вызван футболист из Вологодской области, нападающий Иван Сергеев.

Иван родился в Череповце, где и начал заниматься футболом. Профессиональную футбольную карьеру начал в клубе второго дивизиона, московском «Строгино». Сейчас выступает за самарские «Крылья Советов». В минувшую субботу, в игре Премьер-лиги против ЦСКА Иван Сергеев отрыл счёт в матче. Правда, это не помогло его команде, и самарцы уступили 1:3.

Окончательный список игроков на заключительные матчи отборочного цикла будет объявлен 1 ноября.

Россиянам предстоит сыграть с Кипром 11 ноября и с Хорватией 14-го.

