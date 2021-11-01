Сдавать в переработку старые покрышки просят жителей Вологды эковолонтёры

01.11.2021 [Общество]

Волонтёры движения «Экобессрочка Вологда» обратились к жителям областной столицы с просьбой не выбрасывать старые шины около в контейнеры с мусором или в канаву.

– Похолодало и наступило время «переобувать» автотранспорт. Многие автовладельцы пишут нам и интересуются: куда можно бесплатно сдать старые покрышки в Вологде. Тема сейчас очень животрепещущая! – говорят волонтёры. 

Напомним, что складирование автомобильных шин на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях запрещено.

Каждый вологжанин может бесплатно сдать один комплект старых покрышек  по адресу: Вологда, Мудрова, 40. 

– Сдав покрышки в пункт приёма, вы не только сделаете город чище, но и дадите покрышкам вторую жизнь, ведь их можно и нужно перерабатывать! – напоминают экоактивисты.

Ранее NewsVo рассказывал, что участники движения «Экобессрочка Вологда» организовали в городе квест по сбору покрышек и сдаче их в переработку. В ходе первого квеста было собрано более 5 тонн старых покрышек.

Тэги: автомобиль, шины, вторсырье, мусор

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