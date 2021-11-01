В Великом Устюге грабитель, напавший на девочку-подростка, получил условный срок

01.11.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в грабеже.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на перекрёстке улицы Сухонская и Советского проспекта вечером 18 августа. Пьяный подсудимый напал на 17-летнюю потерпевшую, силой отобрал у неё телефон и сломал его, бросив на землю. В чехле телефона лежали деньги и банковская карта, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба от его действий составила 8100 рублей.

«В судебном заседании подсудимый с обвинением согласился частично, утверждая, что из-за сильного опьянения перепутал потерпевшую с дочерью знакомых, у которых выпивал. Он требовал у девушки свои документы и свой сотовый телефон. Когда увидел, что телефон не его, то его выбросил. В содеянном раскаивается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Мать потерпевшей рассказала, что та сильно испугалась и обращалась к врачу из-за болей в области шеи. В ходе расследования брат обвиняемого выплатил ей 30 тысяч рублей.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Его также обязали пройти обследование у врача-нарколога. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: грабеж, нападение, ребенок, приговор
видео группы СМ | Великикй Устюг

ТОП НЕДЕЛИ

В правительстве области подтвердили отставку начальника департамента здравоохранения
В Вологодской области задержан член подпольной террористической ячейки
Проект Некрасовского моста в Вологде получил отрицательное заключение государственной экспертизы
Олег Кувшинников дал оптимистичный прогноз по строительству Некрасовского моста
О чем умолчали чиновники, когда в октябре изменяли бюджет Вологодской области?
Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%
В Череповце госпитализирован грудной ребенок с коронавирусной инфекцией
С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов
Стали известны подробности аварии на АО «Апатит» в Череповце
Новый собственник водонапорной башни в Вологде выставил ее на продажу

Похожие новости

Череповчанин на улице отобрал сумку у пенсионерки

Задержавшие его полицейские выяснили, что мужчина также причастен к мошенничеству

708
0

Вологжанин ограбил обидевшую его девушку

Мужчина шёл домой, а пьяная потерпевшая с подругой выкрикивали в его адрес оскорбления с балкона

1042
0

Вологжанин в гостях у знакомой избил и ограбил её поклонника

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы

988
0

Череповчанин выхватил у пенсионерки сумку и забросил её на гараж

Со слов потерпевшей, из сумки ничего не пропало. Возбуждено уголовное дело.

2332
0

Вологжанин предложил пенсионеру помочь донести сумку и ограбил его

В сумке лежали документы и подозреваемый подбросил их в почтовый ящик потерпевшего

1381
0

В Вологде задержали пятерых подозреваемых в серии разбойных нападений

Полицейские установили их причастность к совершению девяти преступлений

1671
0

Житель Кадуя на улице вырвал сумку с продуктами из рук пенсионерки

Сумма ущерба составила 220 рублей. За грабёж подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

994
0

Череповчанин пытался ограбить подростка в автобусе

6 марта 2021 года он ударил потерпевшего по лицу и забрал у него телефон. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

4668
0

Житель Великого Устюга отобрал телефон у отдыхающего на озере

Сумма ущерба составила 500 рублей

1596
0

Грязовчанин избил незнакомца и украл у него бутылку водки

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет колонии строгого режима

819
0

Двое череповчан ограбили женщину на улице

Их добычей стали украшения и мобильный телефон. Мужчин задержали.

844
0

Череповчанин сорвал золотые цепочки с шеи собутыльницы и украл несколько колец из её квартиры

К моменту задержания мужчина успел продать украшения и потратить деньги на выпивку

1349
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Детей больных коронавирусом начала принимать Вологодская областная детская больница
В ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область не ожидается
Самолету федотовской противолодочной эскадрильи присвоено имя Александра Клубова
Архитектор из Вологды создал 3D-модель деревянной 13-этажки
Футболист из Череповца Иван Сергеев вошёл в окончательный состав сборной России
Сдавать в переработку старые покрышки просят жителей Вологды эковолонтёры
В Великом Устюге грабитель, напавший на девочку-подростка, получил условный срок
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

1444
0
01.11.2021 [БлогоVO]

Пенсионерки и оскорбление в интернете

285
0
29.10.2021 [Обзор Прессы]

«Не удивлюсь, если мне что-то подбросят»: томич, который три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, заявляет об угрозах

739
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика