В Великом Устюге грабитель, напавший на девочку-подростка, получил условный срок

В Великом Устюге суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в грабеже.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на перекрёстке улицы Сухонская и Советского проспекта вечером 18 августа. Пьяный подсудимый напал на 17-летнюю потерпевшую, силой отобрал у неё телефон и сломал его, бросив на землю. В чехле телефона лежали деньги и банковская карта, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба от его действий составила 8100 рублей.

«В судебном заседании подсудимый с обвинением согласился частично, утверждая, что из-за сильного опьянения перепутал потерпевшую с дочерью знакомых, у которых выпивал. Он требовал у девушки свои документы и свой сотовый телефон. Когда увидел, что телефон не его, то его выбросил. В содеянном раскаивается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Мать потерпевшей рассказала, что та сильно испугалась и обращалась к врачу из-за болей в области шеи. В ходе расследования брат обвиняемого выплатил ей 30 тысяч рублей.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Его также обязали пройти обследование у врача-нарколога. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.