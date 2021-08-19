Пьяный мужчина напал на девочку-подростка в Великом Устюге и отобрал телефон

В Великом Устюге возбудили уголовное дело о грабеже после нападения мужчины на девочку-подростка на улице. Инцидент произошел вечером 18 августа на перекрестке улицы Сухонская и Советского проспекта.

По версии следствия, пьяный 35-летний житель Великоустюгского района напал на 17-летнюю прохожую, силой отобрал у нее мобильный телефон и повредил его, бросив на дорогу. Момент нападения зафиксировала расположенная на соседнем здании камера видеонаблюдения.

В группе СМ | Великий Устюг есть подробности инцидента. Пьяный начал приставать к девочке. Та чудом от него отбилась и начала звонить маме. Родители спросили у нее, где она находится. Когда девочка подошла к расположенному рядом дому, чтобы посмотреть его номер, пристававший понял, что жертва кому-то звонит. Поэтому он напал на девочку и разбил телефон.