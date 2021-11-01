Платить деньги за сделанные прививки начали в Вологде, но не всем

01.11.2021 [Общество]

Студенты Университетского колледжа Вологодского государственного университета получат 1000 рублей при предъявлении сертификата о вакцинации. Об этом на встрече со студентами рассказал ректор Вологодского госуниверситета Вячеслав Приятелев.

Получить такую выплату, которая, кстати, соответствует государственной академической стипендии, можно будет студентам старше 18 лет, которые предъявят сертификат о вакцинации. 

– Срок подачи заявлений на материальную помощь за вакцинацию продлен до 30 ноября 2021 года, – сообщается на странице вуза в социальной сети. 

Также студентам напоминают, что сделать прививку от коронавируса они могут здравпунктах своего университета на Ленина, 15 или на Мальцева, 2, в будни с 9:00 по 14:00.

Тем временем, Вологодский колледж связи и информационных технологий предложил другой способ стимулирования учащихся.

В социальных сетях появилось фото распоряжения директора колледжа связи, в котором руководитель предлагает «кураторам групп совершеннолетних студентов усилить просветительскую работу с целью убеждения студентов в значимости вакцинации для формирования коллективного иммунитета и сокращения скорости распространения коронавирусной инфекции».

– Решением совета администрации от 21.10.2021 (протокол №4) предложено осуществить стимулирующие выплаты кураторам (в размере ежемесячной доплаты за кураторство), обеспечивающих вакцинации всех студентов группы, не имеющих медицинский отвод и противопоказания (при наличии медицинских документов к 01.12.2021, – говорится в документе.

Напомним, с 1 сентября этого года кураторы групп в колледжах и техникумах Вологодской области получают ежемесячные выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, по аналогии с выплатой, которую с прошлого года получают учителя в школах.
 

Тэги: вакцинация, колледжи, премии
Сюжет: Пандемия коронавируса

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