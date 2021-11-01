«Вологда-Чеваката» упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России по баскетболу

01.11.2021 [Спорт]

В центральном матче четвертого тура вологжанки встречались с курским «Динамо-Фарм». Оба клуба подошли к этим матчам с одинаковыми результатами - по 5 побед в 6 матчах.
В первом матче, который прошел в минувшую субботу, «Вологда-Чеваката» лидировала только до середины первой четверти, когда на табло горели цифры 13:10. После этого хозяйки паркета взялись за дело, вышли вперёд и только наращивали свое преимущество. Перед последней четвертью на табло был счёт 61:43 в пользу курского клуба.

Несмотря на то, что «пчёлки» выиграли заключительную десятиминутку (13:4), добиться итоговой победы им не удалось. Матч завершился со счётом 65:56 в пользу «Динамо Фарм», а «Чеваката» с учётом игры против «Казаночки» в предыдущем туре потерпела второе поражение подряд.
Повторный матч между этими командами, который прошел накануне, начался продолжением субботней игры. Спортсменки «Динамо-Фарм» быстро захватили инициативу, и на первый двухминутный перерыв ушли, лидируя со счетом 19:11.

Переломить ход игры вологжанкам удалось во второй четверти, выиграв её 20:8, что позволило им уйти на большой перерыв, ведя в счёте - 31:27. В дальнейшем вологжанки не выпускали соперниц вперёд, а их лидерство по ходу четвертой четверти достигало 12 очков. В результате матч завершился со счётом 64:61 в пользу «Вологды-Чевакаты».

«Сделав работу над ошибками, сегодня мы вышли и показали абсолютно другую игру. Считаю, что сегодня мы заслужили эту победу. Спасибо всем, кто верил и поддерживал нас, несмотря ни на что», - сказала после второго матча в Курске игрок «Вологды-Чевакаты» Екатерина Терехова.

Команды по-прежнему занимают два первых места в турнирной таблице, только теперь у них по 6 побед и 2 поражения в 8 матчах. В следующем туре, 6 и 7 ноября, «Вологда-Чеваката» примет ивановскую «Энергию», идущую сейчас на предпоследнем месте.

Тэги: Чеваката, баскетбол

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