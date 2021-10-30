Жителя Сокола будут судить за ДТП с четырьмя погибшими

27-летнего жителя Сокола будут судить за нарушение ПДД, повлёкшее гибель людей. Мужчина был пьян.

Как newsVO сообщал ранее, трагедия произошла на 498 километре автодороги Москва-Архангельск около 5 часов утра 11 октября 2020 года. Обвиняемый за рулём «Субару Импреза», нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель и трое пассажиров ВАЗа скончались на месте от полученных травм, а виновника ДТП доставили в больницу.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.