Четыре человека погибли в ДТП в Сокольском районе

11.10.2020 [Происшествия]

В Сокольском районе в результате ДТП погиб водитель ВАЗа и его пассажиры. Авария произошла около 5 часов утра 11 октября на 498 км автодороги Москва-Архангельск.

По данным пресс-службы областного УМВД, столкнулись "Субару Импреза" и ВАЗ-2114. Водитель и три пассажира отечественного авто скончались на месте от полученных травм. 26-летний водитель иномарки доставлен в больницу.

На месте работали наряды ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что мотоциклист погиб в ДТП на перекрестке проспекта Победы и улицы Мальцева в Вологде. Трагедия произошла около 17 часов 10 октября.

Тэги: ДТП, гибель людей

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