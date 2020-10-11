Четыре человека погибли в ДТП в Сокольском районе

В Сокольском районе в результате ДТП погиб водитель ВАЗа и его пассажиры. Авария произошла около 5 часов утра 11 октября на 498 км автодороги Москва-Архангельск.

По данным пресс-службы областного УМВД, столкнулись "Субару Импреза" и ВАЗ-2114. Водитель и три пассажира отечественного авто скончались на месте от полученных травм. 26-летний водитель иномарки доставлен в больницу.

На месте работали наряды ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что мотоциклист погиб в ДТП на перекрестке проспекта Победы и улицы Мальцева в Вологде. Трагедия произошла около 17 часов 10 октября.