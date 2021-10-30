В Вологде 14-летний подросток задержал магазинного вора

30.10.2021 [Происшествия]

В Вологде начальник городского УМВД Александр Иванов поблагодарил 14-летнего школьника за проявленную бдительность и содействие полиции.

«Накануне, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Вологде обратилась представитель одной из торговых точек, расположенной на ул. Строителей. Вологжанка пояснила, что в магазин зашла неизвестная женщина, с виду она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина взяла продукты питания, затем покинула магазин, не заплатив за товар», — сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.

Подросток, ставший свидетелем инцидента, догнал женщину и вернул украденное работникам торговой точки.

Тэги: подросток, магазин, кража, задержание

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