365 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

30.10.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 365 новых случаев коронавирусной инфекции. 323 человека выздоровели, 11 человек умерли. Такие данные 30 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 77 919 пациентам. Большая часть из них — 70 030 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 188 человек.

Ранее NewsVO сообщал, что смертность в Вологодской области увеличилась на 19%.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+
Мать погибшей Сони Жаворонковой встретилась с журналистами и рассказала о том, как пропала дочь
В правительстве области подтвердили отставку начальника департамента здравоохранения
В Вологодской области задержан член подпольной террористической ячейки
В вологодском управлении ФСИН сменился начальник
Проект Некрасовского моста в Вологде получил отрицательное заключение государственной экспертизы
В Вологде за один рубль выставят на продажу памятник архитектуры, переживший три пожара

Похожие новости

С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов

Требования не распространяются лишь на вологжан младше 18 лет

1218
0

358 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

301 человек выздоровел, десять умерли

645
0

«Ъ»: российские власти признали неэффективной кампанию по пропаганде вакцинации

В администрации президента перезапустят информационную кампанию по вакцинации

1165
0

356 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

305 человек выздоровели, десять умерли

888
0

В Вологодской области заканчивается вакцина «Спутник Лайт»

Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников

1167
0

345 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

286 человек выздоровели, девять умерли

944
0

В Череповце госпитализирован грудной ребенок с коронавирусной инфекцией

Ребенок подключен к аппарату ИВЛ

1946
0

Из-за эпидемии в 14-м веке Белозерье вошло в состав московского государства — интервью с историком Анатолием Грязновым

О том, как эпидемии в средних веках влияли на политику и обычную жизнь

1222
0

339 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

305 человек выздоровели, одиннадцать умерли

837
0

В районах Вологодской области, где вакцинация идет хорошими темпами, меньше заболевших коронавирусом

Для чего qr-коды, в чем не правы антипрививочники, рассказал главный врач городской больницы №2 Алексей Плотников

1547
0

Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+

Также в Вологодской области объявлены нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября  

4132
0

334 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

280 человек выздоровели, двенадцать умерли

872
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде 14-летний подросток задержал магазинного вора
365 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Мошенники выманили данные карты у пенсионера из Сокола под предлогом рефинансирования кредитов
В Вологде троих бездомных спасли из пожара в расселённом доме на Пушкинской, 7
Как вологжане снимают уровень тревоги в Хэллоуин
С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов
Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

1135
0
29.10.2021 [БлогоVO]

Череповец. Бесплатная общественная парковка открылась рядом с детской больницей на улице Командарма Белова

339
0
29.10.2021 [Обзор Прессы]

«Не удивлюсь, если мне что-то подбросят»: томич, который три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, заявляет об угрозах

358
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика