365 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 365 новых случаев коронавирусной инфекции. 323 человека выздоровели, 11 человек умерли. Такие данные 30 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 77 919 пациентам. Большая часть из них — 70 030 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 188 человек.

Ранее NewsVO сообщал, что смертность в Вологодской области увеличилась на 19%.