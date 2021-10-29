Житель Иркутска пытался ограбить здание правительства области в Вологде при помощи ворованной болгарки

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего жителя Иркутской области, который пытался вскрыть ящики для проведения ремонта возле здания правительства Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

По имеющимся данным в ящиках хранилось оборудование для замены лифтов. При себе у задержанного был электроинструмент для распиливания металла. Выяснилось также, что мужчина уже привлекался к ответственности за различные правонарушения и разыскивается за кражу аналогичного инструмента.

Издание GorodVO со ссылкой на собственные источники сообщает, что задержанный причастен к поджогу музея «Вологодская ссылка» в мае 2020 года. Мужчина давно обитает в Вологде, но не имеет постоянного места жительства. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.