В Вологде ночью подожгли музей «Вологодская ссылка»

19.05.2020 [Происшествия]

В ночь на 19 мая в Вологде подожгли здание музея «Вологодская ссылка» на улице Марии Ульяновой в Вологде. Сигнал о возгорании поступил около двух часов. 

— Неизвестный бросил через вентиляционное отверстие в цоколь что-то горящее. Из подвала пламя поднялось на первый этаж, там техническое помещение, — пояснили в пресс-службе областного УМЧС.

В техническом помещении на первом этаже от огня пострадал один квадратный метр пола. 

Музей "Вологодская ссылка" занимает деревянное здание 1868 года постройки, дом № 33 по улице Марии Ульяновой. В 1911—1912 гг. здесь в ссылке жил Иосиф Сталин. Изначально музей был открыт в 1937 году в качестве дома-музея Сталина. В 1956 году музей преобразовали в Дом-музей революционной деятельности большевиков, а затем и вовсе закрыли. Обновленная экспозиция была открыта в 2006 году, она посвящена жизни и других знаменитых ссыльных, их образе жизни. 

Тэги: пожар

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