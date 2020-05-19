В Вологде ночью подожгли музей «Вологодская ссылка»

В ночь на 19 мая в Вологде подожгли здание музея «Вологодская ссылка» на улице Марии Ульяновой в Вологде. Сигнал о возгорании поступил около двух часов.

— Неизвестный бросил через вентиляционное отверстие в цоколь что-то горящее. Из подвала пламя поднялось на первый этаж, там техническое помещение, — пояснили в пресс-службе областного УМЧС.

В техническом помещении на первом этаже от огня пострадал один квадратный метр пола.

Музей "Вологодская ссылка" занимает деревянное здание 1868 года постройки, дом № 33 по улице Марии Ульяновой. В 1911—1912 гг. здесь в ссылке жил Иосиф Сталин. Изначально музей был открыт в 1937 году в качестве дома-музея Сталина. В 1956 году музей преобразовали в Дом-музей революционной деятельности большевиков, а затем и вовсе закрыли. Обновленная экспозиция была открыта в 2006 году, она посвящена жизни и других знаменитых ссыльных, их образе жизни.