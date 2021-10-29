На реализацию нацпроекта «Культура» в Вологодской области направят более 700 млн рублей

Нацпроект «Культура» в Вологодской области получит более 700 млн рублей в течение трех лет. Такая сумма запланирована в региональном бюджете с 2022 по 2024 годы.

В следующем году на нацпроект выделено 226 млн рублей.

«Это значит, что продолжат ремонтироваться и вводиться в эксплуатацию порой единственные очаги культуры в отдаленных сельских поселениях, туда будут приезжать с концертами и спектаклями лучшие областные творческие коллективы, а ребята из муниципальных районов будут заниматься в обновленных зданиях школ искусств», — сказал начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

В рамках национального проекта «Культура» в Вологодской области реализуются такие программы как «Сельский дом культуры», «Сельская библиотека», «Культурный экспресс», «Детская школа искусств — вектор развития».

Напомним, что в законодательному собранию области предстоит рассмотреть бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.