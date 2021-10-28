Двое пострадавших в результате ЧП на «Апатите» находятся в реанимации

28.10.2021 [Происшествия]

Выброс аммиака, как сообщало NewsVo, произошел на предприятии сегодня утром, в это время недалеко от места аварии находилось трое человек.

Двое пострадавших при выбросе аммиака находятся в тяжелом состоянии, сообщили порталу «Город Во» в департаменте здравоохранения области.

«Действительно, в медсанчасть «Северстали» сегодня поступило трое пострадавших после выброса аммиака. Двое из них — с термоингаляционной травмой. Сейчас они находятся в реанимации ожогового отделения в тяжёлом состоянии, получают кислородотерапию. Сейчас проводятся дополнительные исследования пациентов», — сообщили в департаменте здравоохранения области.

Известно, что в результате ЧП ожоги дыхательных путей и глаз получили женщина из цеха по производству жидких химических удобрений и два сотрудника подрядной организации предприятия.

Между тем пострадавшим во время аварии рабочим положены страховые выплаты.

«Пострадавшим при выбросе аммиака на химическом заводе в Череповце положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), если событие будет признано страховым случаем», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Признание события страховым случаем возможно после завершения расследования причин происшествия и получения страховщиком акта о причинах и об обстоятельствах аварии.

Игорь Юргенс пояснил, что за причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. При этом размеры выплат зависят от характера травмы.

Тэги: аммиак, АО

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