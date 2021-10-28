Стали известны подробности аварии на АО «Апатит» в Череповце

ЧП в Череповце, напомним, произошло сегодня утром. В результате пострадали три человека.

«Сегодня в 7:12 на локальном участке цеха по производству жидких комплексных удобрений АО «Апатит» в Череповце в результате внеплановой остановки оборудования сработала система защиты, из-за чего произошел кратковременный выход через противоаварийное отверстие незначительного количества аммиака. Находящиеся рядом на месте инцидента и пострадавшие работник цеха и два сотрудника подрядной организации были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается медицинская помощь», - рассказал представитель пресс – службы предприятия Владимир Загоскин.

Выход аммиака на данный момент локализован, его последствия оперативно устранены. Угрозы окружающей среде и здоровью работников завода и жителей Череповца нет, производство продолжает работу, - также говорится в сообщении.

По факту ЧП организована проверка природоохранной прокуратурой, специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Череповца, а также регионального управления Следственного комитета.