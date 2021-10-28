Стали известны подробности аварии на АО «Апатит» в Череповце

ЧП в Череповце, напомним, произошло сегодня утром. В результате пострадали три человека.
«Сегодня в 7:12 на локальном участке цеха по производству жидких комплексных удобрений АО «Апатит» в Череповце в результате внеплановой остановки оборудования сработала система защиты, из-за чего произошел кратковременный выход через противоаварийное отверстие незначительного количества аммиака. Находящиеся рядом на месте инцидента и пострадавшие работник цеха и два сотрудника подрядной организации были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается медицинская помощь», - рассказал представитель пресс – службы предприятия Владимир Загоскин.
Выход аммиака на данный момент локализован, его последствия оперативно устранены. Угрозы окружающей среде и здоровью работников завода и жителей Череповца нет, производство продолжает работу, - также говорится в сообщении.
По факту ЧП организована проверка природоохранной прокуратурой, специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Череповца, а также регионального управления Следственного комитета.
«Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего: истребована техническая документация, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, причины и условия нарушений специальных правил поведения при осуществлении работ. Вред, причиненный здоровью пострадавших, выясняется в рамках назначенных судебных экспертиз. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - сообщает областное управление СК.