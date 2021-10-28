Людмила Васильева из Белозерска стала героиней российского издания журнала Tatler.

В августе этого года Людмила стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках. Её диагноз spina bifida — порок развития позвоночника Она рассказала изданию, как ей удаётся вести полноценную жизнь и добиваться успехов с такой патологией.

– Не знаю, что нужно сделать, чтобы мотивировать себя. Зачем люди ходят на выступления Тони Роббинса? Если я что-то хочу, значит, делаю. Если не хочу, тогда никакой Тони Роббинс мне не поможет, – цитирует Tatler слова Людмилы.

Сообщается, что сейчас Людмила живет с дочкой и искренне не понимает вопросов, как она может справляться с ней сама. Ведь ещё с детства она выполняла всю работу по дому: мыла посуду, пользовалась пылесосом, утюгом, оставалась с младшей сестрой, когда родители уходили на работу.