Уроженка Белозерского района Маргарита Васильева завоевала бронзу Паралимпийских игр

Уроженка Белозерского района Маргарита Васильева стала бронзовым призером Паралимпийских игр в фехтовании на колясках, которые в эти дни проходят в Токио.

В поединке за третье место россиянка была сильнее представительницы Китая Сио Жун. Эта медаль для Маргариты стала первой в карьере на Паралимпийских играх. Спортсменка выступала в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руки.

«Столько лет выступаю и первая медаль, поэтому сейчас я плачу — ведь думала, что все, что надо уходить, — призналась Васильева в интервью ТАСС. — Никак не давалась мне медаль Игр. В Пекине проиграла 13:15, в Лондоне — 13:15. Меня просто преследовал этот счет».

Отметим, что Маргарита Васильева родилась в Белозерском районе Вологодской области. Сейчас живет и тренируется в Москве.